Tarkan ile Filenin Sultanlarından bomba klip. Öp şarkısı yeniden yorumlandı

Filenin Sultanları ile Megastar Tarkan, bir markanın reklam çekimi için birlikte klip çekti. Öp şarkısı yeniden yorumlandı.

Tarkan ile Filenin Sultanlarından bomba klip. Öp şarkısı yeniden yorumlandı

Filenin Sultanları ile Megastar Tarkan, bir markanın reklam çekimi için birlikte klip çekti.

Tarkan, Trendyol ile iş birliği yaparak, Filenin Sultanları ile bir araya geldi. Öp şarkısına reklam filmi çekilince şarkı yeniden gündem oldu.

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ÖP ŞARKISI YENİDEN UYARLANDI

Filenin Sultanları’nın elde ettiği şampiyonluk başarısının ardından sponsor Trendyol, Tarkan ve voleybol oyuncuları ile birlikte reklam filmi çekimi gerçekleştirdi. Çekilen reklam filminde Tarkan’ın meşhur şarkısı ‘Öp’e yeni bir uyarlama yapıldı.

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"KALPLERİMİZ DÖRT NALA, SİZ ÇIKINCA SAHAYA"

Sevilen şarkı ‘Biz o şahane maçlara. O ay, o hilal bayrağa. O ay yıldızlı formaya. Bak bak bak doyamadık. Kalplerimiz dört nala. Siz çıkınca sahaya. Biz bu büyük sevdaya. Hep birlikte doyamadık. Hep birlikte Milli Takım.’ sözleriyle tekrar çekildi.

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