Tarkan Monte Carlo'da fırtına gibi esti

Türkiye’nin Megastarı Tarkan, Monaco'nun Monte Carlo kentinde verdiği muhteşem konserle hayranlarını coşturdu.

Tarkan Monte Carlo'da fırtına gibi esti

Megastar Tarkan, Monaco’nun Monte Carlo kentinde, “Monte Carlo Summer Festivali” kapanış konseri verdi. Konsere katılan binlerce kişi Tarkan’ın şarkılarını eşlik etti.

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Megastar Tarkan, Monaco’nun ünlü kenti Monte Carlo’daki festivalde kapanış gününde konser verdi. Tarkan’ın konserine binlerce kişi katıldı.

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Monako'da sahne alan Tarkan cemiyet hayatının ünlü hanımlarını da şarkılarıyla coşturdu. Mükemmel bir konsere imza atan Tarkan'ın şovunu izlemeye giden misafirlerin arasında: Feryal Gülman, Neşe Gönül ve Beyza Uyanoğlu başta olmak üzere birçok konuk vardı.

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Tarkan'ın şarkıları ve danslarıyla eğlenen grup sahne sonunda şarkıcıyı kulisinde ziyaret ederek fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.

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