Tarkan yakalandığı hastalığı açıkladı. Gece yarısı hayranlarını üzdü

Seslendirdiği şarkılar ve gündeme dair çıkışlarıyla adından sıkça söz ettiren Tarkan, Kazakistan'da vereceği konser öncesi dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Konser öncesi prova yapan Tarkan, sahne önünde hoparlörü düzelttiği anı yayınlarak, "Ah benim şu simetri takıntım" notuyla paylaştı.

Böylece Tarkan'ın simetri hastalığı olduğu ortaya çıktı.

SİMETRİ HASTALIĞI NEDİR?

Simetri hastalığı, bir kişinin simetri takıntısına sahip olduğu bir durumdur. Bozukluğun şiddeti hafif ila şiddetli arasında değişebilir. Bu durumun semptomları, sürekli el yıkama ritüeli gibi obsesif kompulsif bozukluk (OKB) benzeri davranışları içerir. Asimetrifobi olarak da bilinir.