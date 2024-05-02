Tarkan'dan ‘1 Mayıs’ mesajı: Ben de bir işçi sınıfı çocuğuyum

Kaynak: Haber Merkezi
Tarkan'dan ‘1 Mayıs’ mesajı: Ben de bir işçi sınıfı çocuğuyum
Megastar Tarkan, "Working class hero" tişörtlü 1 Mayıs mesajı paylaştı. Tarkan, paylaşımına, “Ben de bir işçi sınıfı çocuğuyum” notunu düştü.

Yeni albüm hazırlıklarını sürdüren Megastar Tarkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı paylaştı.

Sosyal medya hesabından üzerinde John Lennon'un 1970 yılında çıkardığı ilk solo albumunden bir şarkı olan, "Working class hero" (İşçi sınıfı kahramanı) yazan tişörtüyle fotoğraf yayınlayan Tarkan, "Ben de bir işçi sınıfı çocuğuyum” dedi.

Tarkan, paylaşımına şu notu düştü:

"Ben de bir işçi sınıfı çocuğuyum.
(Ha inanmam öyle sınıflara filan bu arada. Hepimiz aynı geminin yolcularıyız, kimse kimseden üstün değildir benim gözümde, kalbimde).
60’lı yılların sonlarında çalışmak için Almanya’ya giden işçi bir ailenin çocuğuyum.
Zorlu koşullarda var olmaya çalışan kalabalık bir aile içinde büyüdüm ve küçük yaşlarda öğrendim çok çalışarak, emek vererek daha iyi bir geleceğin mümkün olduğunu.
Bugün geldiğim noktaya çok çalışarak geldim.
Bu noktaya nerden geldiğimi de hiç bir zaman unutmadım, unutmam.
Kendime her zaman sahici oldum bu yüzden. Küçük şeylerden mutlu olmayı hep bildim.
Her şeyden önce, iyi insan kalabilmeyi.

İçimden geldi, bu duygularımı paylaşmak istedim sizlerle bu özel günde :)"

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