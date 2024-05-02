İstanbul Valisi'nden ‘1 Mayıs’ mesajı: Devlet yarına bırakır yanına bırakmaz

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Valisi'nden ‘1 Mayıs’ mesajı: Devlet yarına bırakır yanına bırakmaz
İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na ulaşmak isteyenleri sert müdahale ile gözaltına alan polis ekiplerine teşekkür etti. Gül, yaptığı bir başka paylaşımda ise 210 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz" ifadelerini kullandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da uygulanan yasaklar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Taksim Meydanı’na yürümek isteyen gruplara polis sert müdahalede bulundu. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geçici rahatsızlık verdiğimiz herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Vali Gül, daha sonra ikinci bir paylaşım daha yaparak, “Hiç bir suç cezasız kalmaz. 210 kişi gözaltına alındı. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz” dedi.

Gül'ün, söz konusu paylaşımları şu şekilde:

"GEÇİCİ RAHATSIZLIK..."

“1 Mayıs tedbirleriyle, gözbebeğimiz İstanbul’umuzun zarar görmemesine büyük katkı sağlayan;

Başta İçişleri Bakanımız Sn. Ali YERLİKAYA olmak üzere,

Mülki idare amirlerimize,

Emniyet müdürlerimize,

Jandarma ve sahil güvenlik komutanlarımıza,

Kolluk kuvvetlerimize

Tüm kamu görevlilerine ve

Ferasetiyle her zaman dünyaya örnek olan 16 milyon İstanbullu hemşehrimize sonsuz teşekkür ederim??

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için aldığımız tedbirlerlerle ( ulaşım kısıtlaması vb.) geçici rahatsızlık verdiğimiz herkesten çok özür dilerim.

Rabbim milletimiz ve devletimizi her türlü kaza ve beladan muhafaza eylesin"

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"DEVLET YANINA BIRAKMAZ..."

Vali Gül, yaptığı bir başka paylaşımda ise, "Hiç bir suç cezasız kalmaz. 210 kişi gözaltına alındı. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz" ifadelerini kullandı. 2.png

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