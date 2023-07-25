Tarkan'dan Akbelen'deki ağaç katliamına dair çarpıcı paylaşım

Tarkan, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesine tepki gösterirken, kesime karşı çıkan köylülere de destek verdi.

Tarkan'dan Akbelen'deki ağaç katliamına dair çarpıcı paylaşım

Milas Akbelen Ormanı’na sabah saatlerinde askerler ve TOMA ile giren YK Enerji ekipleri, ağaçları kesmeye başladı. Kesime karşı çıkan köylülere Jandarma müdahalesinde 8 kişi gözaltına alındı, 4 kişi yaralandı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

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"İklim krizi her gün daha şiddetlenirken, bize kırmızı alarmlar verirken, dünya her gün daha yaşanmaz bir yere dönüşürken rant için ormanlar kesilmeye devam ediliyor. Aklım almıyor.

Ne için? Para için.

Doyun artık.

Doğayı rahat bırakın artık. Doğasına sahip çıkmaya çalışan bu güzel insanları da üzmeyin, mağdur etmeyin, duyun artık. #AkbeleneDokunma #DoğayaDokunma"

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