Tarkan’dan kadın cinayetlerine sert tepki! 'Erkekliğimden utanır oldum'

Türkiye’de yaşanan kadın cinayet ve cinsel saldırı haberlerinin ardından vatandaşlar ayaklandı. Kadın haklarına karşı duyarlılığı ile de tanınan ünlü şarkıcı Tarkan, kişisel sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Tarkan, sur önünde öldürülen genç kadın için eylem yapanların fotoğrafını paylaştı.

“ERKEKLİĞİMDEN UTANIR OLDUM”

Tarkan, "Kadının, çocuğun, doğanın, hayvanın... Dünyanın başına ne kötülük geliyorsa erkek yüzünden geliyor. Şiddet, cinayet, taciz, tecavüz, savaşlar... Erkekliğimden utanır oldum. Tüm kalbimle ve desteğimle yanınızdayım kadınlar" sözleriyle eyleme destek çıktı.

"BAŞIBOŞ PSİKOPATLARI TOPLAYIN"

Ünlü şarkıcı Instagram hesabından, bir paylaşım daha yapıp sokak köpeklerinin toplatılması için çıkan yasağı hatırlattı.

Tarkan, "Başıboş hayvanları değil, başıboş psikopatları sokaktan toplayın! Güvenlik sokaklar istiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU

19 yaşında olan ve mesleğinin kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik 19 yaşındaki Ayşenur Halil'in boğazını keserek vahşice öldürmüştü. Bu cinayetten yarım saat sonra ise sevgilisi İkbal Uzuner'in başını kesip Edirnekapı surlarından aşağıya atmıştı.

AKIL HASTANESİNDE 5 KEZ TEDAVİ GÖRMÜŞ

Semih Çelik'in akıl hastalığı sebebi ile bu yıl içerisinde 5 kez hastanede tedavi gördüğü, hakkında 2 kez kayıp ihbarı verildiği, 1 kez intihara teşebbüs ettiğine dair kayıtlar olduğu öğrenilmişti.

TARKAN KİMDİR?

Sima Tarkan California'da dünyaya geldi. Henüz 11 yaşındayken ailesiyle Vancouver'a yerleşti. Oradaki ilkokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra New York'a taşındı ve Parsons'da stratejik tasarım ve işletme bölümünü bitirdi.

Daha sonra Türkiye’ye dönüp ailesinin şirketinde çalıştı.