Tarla sürerken patlamamış el bombası buldu

Kaynak: İHA
Tarla sürerken patlamamış el bombası buldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlayı süren köylü el bombası buldu. Bombanın imha edilme anı ise kayda alındı.

Olay, saat 17.00 sularında Çiftlik Mahallesi'ndeki bir tarlada gerçekleşti. Çiftçi İsmail Çelebi traktörle tarlayı sürmeye başladı. O sırada pulluğa bir demir takıldığını fark etti. Traktörden inip metal cismi inceleyen vatandaş, bomba olduğunu fark ederek Çiftlik Mahallesi Muhtarı Fatih Gül'e haber verdi. Muhtar da Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istedi.

Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı bomba imha timi, bombayı bölgede imha etti.. Kurtuluş Savaşı döneminden kalma Yunanlılara ait olduğu tahmin edilen bombanın patlatılma anı görüntülendi.

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