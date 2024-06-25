Tarlada 5 markette 25 TL kabızlığı anında bitiriyor. Hasadı erken başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tarlada 5 markette 25 TL kabızlığı anında bitiriyor. Hasadı erken başladı

Adana'da domatesin hasadı bu sene erken başladı. Tarlada kilosu 5 TL'den satılan domates market ve manavda 25 TL'den satılıyor. Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayan domates kabızlığı bitiriyor.

Adana'da 25 bin dönüm alana ekilen domatesin hasadı sürüyor. Turfanda domatesin tarlada kilogramı ortalama 5 ila 6 TL'den satılıyor. Hasat edilen domates Türkiye'nin 4 bir yanına ve yurt dışına gönderiliyor.

Haziran ayının ilk günlerinde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle domatesin yarısı tarlada yandı. Bu nedenle ürünün yarısı tarlada yanarken 100 bin ton rekolte bekleniyor. Turfanda domates market ve pazarlarında 25 liraya satılıyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Bu yıl havaların çok sıcak olmasından dolayı domates hasadı erken başladı. 2 ve 7 Haziran arasındaki 45 derecelik sıcak, domatesin en az yüzde 60 yakını yaktı. Diğer illerdeki domateslerde aynı anda çıkınca şuan tarlada fiyatı 6 liranın altında satılıyor. Çiftçilerimiz domatesten para kazanamıyor” ifadelerini kullandı.

Domatesin yararları arasında mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak kabızlığı gideriyor.

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