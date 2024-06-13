Tarlada çıkan yangın ormana sıçradı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tarlada çıkan yangın ormana sıçradı

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Esenyazı Mahallesi’nde biçerdöver kaynaklı olarak buğday tarlasında başlayan yangın, ormana sıçradı.

Günlerdir biçerdöver kaynaklı yangınlarla mücadele eden Manisa'nın Kula ilçesinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılırken, yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 iş makinesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 10 itfaiye ekibi, 20 traktör, 3 su tankeri ve 2 kepçe ile müdahale edildiği belirtildi.

Orman ve itfaiye ekipleri ile birlikte vatandaşlar ve jandarma ekipleri de çalışmalara katılırken rüzgarın şiddeti, ekiplerin işlerini zorlaştırıyor.

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