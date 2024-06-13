Tarlada çıkan yangın ormana sıçradı

Günlerdir biçerdöver kaynaklı yangınlarla mücadele eden Manisa'nın Kula ilçesinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılırken, yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 iş makinesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 10 itfaiye ekibi, 20 traktör, 3 su tankeri ve 2 kepçe ile müdahale edildiği belirtildi.

Orman ve itfaiye ekipleri ile birlikte vatandaşlar ve jandarma ekipleri de çalışmalara katılırken rüzgarın şiddeti, ekiplerin işlerini zorlaştırıyor.