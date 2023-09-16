Tarlada kilosu 30 markette 239 TL. Hasadı başladı çiftçi geçen yılı mumla arıyor

İlk sofralık zeytin hasadı Mersin’in Silifke ilçesinde başladı. 150 dönümlük bahçede geçen yıl 100 ton zeytin hasadı yapan çifti, bu yıl ise 20-25 ton arasında meyve alacağını tahmin ediyor. Zeytinin kilosu tarlada 30 markette 239 TL.

KAYNAK: İHA
Tarlada kilosu 30 markette 239 TL. Hasadı başladı çiftçi geçen yılı mumla arıyor

İHA'nın haberine göre, Türkiye genelinde yılın ilk sofralık zeytin hasadı Mersin’de başladı. Silifke ilçesinde 13 bin 400 dönüm sofralık, 28 bin 300 dönümü de yağlık olmak üzere toplam 41 bin 700 dönüm alanda zeytin hasatı gerçekleştirilecek. Eylül ayının ikinci haftası başlayan hasatın, Ocak ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Silifke’nin Bucaklı Mahallesi'nde Turan Küçükyılmaz’a ait 150 dönümlük Gemlik cinsi zeytinin bahçesinde hasat başladı.

ZEYTİNİ SUSUZLUK VURDU

Zeytin tüccarı İmdat Kocabaş, Silifke ilçesinde yılın ilk zeytin hasadına başladıklarını, geçen yıl aynı bahçeden 100 ton zeytin hasadı yaptıklarını, bu yıl ise verimin az olmasından dolayı 20-25 ton rekolte beklediklerini söyledi.

Zeytinde rekolte düşüklüğünü hava şartlarına bağlı olduğunu belirten Kocabaş, zeytin alım fiyatlarının boyutuna göre 30 ila 50 TL arasında değişen fiyatlarda alıcı bulduğunu belirtti.

Mersin bölgesinde sofralık yeşil zeytin hasadının başladığını söyleyen Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, “Silifke bölgesinden yaklaşık 42 bin dönüm arazide zeytin hasadı yapılacak. Bu yıl rekolte yüzde 80 düştü. Kıraç sulanmayan arazilerde ise sıfır, hiç verim yok. Sulanan arazilerde ise yüzde 20 civarında verim var. Bu yıl iklime dayalı, sıcağın aşırı olmasından ve kurak geçmesinden dolayı zeytinde verim düşüklüğü yaşanıyor” dedi.

Doygun, zeytin fiyatlarının şuanda 30-50 TL arasında olduğunu, bu rakamın ilerleyen günlerde artacağını beklediklerini söyledi.

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