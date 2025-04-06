Tarlada kilosu 6 lira markette 40 lirayı geçebiliyor! Hasadı başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Tarlada kilosu 6 lira markette 40 lirayı geçebiliyor! Hasadı başladı

Limon hasadı, emek yoğun bir süreç. Sabahın erken saatlerinden itibaren bahçelerde çalışan işçiler, zorlu koşullar altında ürünleri topluyor ve paketliyor. Fiyatı ise üreticinin yüzünü pek güldürmüyor.

Türkiye'nin limon başkenti olarak bilinen Mersin'in Erdemli ilçesinde, yoğun hasat dönemi başladı. Sezonda 1 milyon tonun üzerinde üretim yapılan ilçede, sabahın erken saatlerinde bahçelere giren işçiler, özellikle kadınlar, limonları hasat edip paketliyor. Ancak üreticiler, limonların maliyetin altında bir fiyat olan 6-7 TL'den alıcı bulmasından dolayı zor durumda.

Limon üreticilerinden Nurettin Doğan, "Şu anda limonun kesilme zamanı, hasat yapılıyor. Bir kısmı götürüp satıyor, bir kısmı depoya koyuyor. Bizde depoya koyacak şekilde hazırlıyoruz. Şuanda bahçede limonun fiyatı 6 ile 7 TL arasında. Yazın da ne olur belli değil. Soğuk hava deposunda Temmuz ayına kadar duruyor" dedi.

SAKSIDA BİLE YETİŞİYOR

Limonu saksıda yetiştirmek mümkün olabiliyor. İşte saksıda limon yetiştirmek için adım adım takip etmeniz gerekenler.

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Saksıda limon yetiştirmek, doğru adımları takip ederek evinizin veya balkonunuzun havasını değiştirecek harika bir deneyim olabilir. İşte saksıda limon yetiştirmenin püf noktaları:

1. Doğru Limon Çeşidini Seçin:

  • Saksıda yetiştiricilik için uygun olan bodur limon çeşitlerini tercih edin. Örneğin, "Meyer" limonu, saksıda yetiştirmek için idealdir.

2. Doğru Saksı ve Toprak Seçimi:

  • Saksının drenaj deliklerinin olduğundan emin olun. Limon ağaçları, köklerinin su içinde kalmasından hoşlanmaz.
  • Toprak olarak, iyi drenajlı, hafif asidik ve organik maddece zengin bir toprak karışımı kullanın. Torf, perlit ve bahçe toprağı karışımı idealdir.

3. Limon Çekirdeği Çimlendirme (İsteğe Bağlı):

  • Eğer çekirdekten limon yetiştirmek istiyorsanız, taze ve olgun bir limondan çekirdekleri çıkarın.
  • Çekirdeklerin üzerindeki zarı temizleyin ve nemli bir kağıt havlu içinde buzdolabı poşetinde çimlendirin.
  • Çimlenen çekirdekleri, uygun toprak karışımıyla doldurulmuş saksılara dikin.

4. Limon Fidesi Dikimi:

  • Fideyi, kökleri zarar görmeyecek şekilde saksıya yerleştirin.
  • Toprağı hafifçe bastırın ve can suyunu verin.

5. Doğru Konumlandırma ve Işık:

  • Limon ağaçları bol güneş ışığına ihtiyaç duyar. Saksıyı, günde en az 6-8 saat güneş ışığı alabileceği bir yere yerleştirin.
  • Özellikle kış aylarında yeterli ışık alamıyorsa, bitki lambası kullanabilirsiniz.

6. Sulama:

  • Toprağın üst katmanı kurudukça sulama yapın. Aşırı sulamadan kaçının.
  • Sulama yaparken, suyun saksının altındaki drenaj deliklerinden akmasına izin verin.

7. Gübreleme:

  • Limon ağaçları, özellikle büyüme döneminde düzenli olarak gübrelenmelidir.
  • Narenciye bitkileri için özel olarak formüle edilmiş gübreleri kullanın.

8. Budama:

  • Limon ağacını düzenli olarak budayarak, şeklini koruyun ve hava sirkülasyonunu artırın.
  • Kurumuş veya hastalıklı dalları kesin.

9. Tozlaşma:

  • Limon ağacınızın meyve vermesi için tozlaşmaya ihtiyacı vardır. Eğer ev içinde yetiştiriyorsanız, çiçekleri elle tozlaştırabilirsiniz. Veya dışarıda yetiştiriyorsanız arılar bu işlemi yapacaktır.

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