Tarlada teneke markette altın. Bu da kuru fasulye bilmecesi

Tarım ülkesi olan Türkiye’de kuru bakliyata erişim her geçen daha da zorlaşmaya devam ediyor. Enflasyonla beraber etiket fiyatlarının arttığı temel gıda ürünlerinden birisi de Kuru fasulye. CHP Niğde Ömer Fethi Gürer, Niğde’de kuru fasulye üreticilerinin yanına giderek bakliyatta yaşanan sorunları gözler önüne serdi.

Gürer, tarlada fasulyenin fiyatı geçen yılın altına düşerken marketlerde fiyatın iki-üç kat arttığını söyledi. Bu yıl rekoltede artış beklendiğini belirten Gürer, "Çiftçi mutsuz çünkü geçen yılın altında bir fiyatla ürününü satmak zorunda kalıyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, Niğde merkeze bağlı Ovacık köyünde başlayan hasat sırasında kuru fasulye üreticilerini ziyaret etti. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Gürer, "Çiftçi mutsuz çünkü geçen yılın altında bir fiyatla ürününü satmak zorunda kalıyor” dedi. Gürer, çiftçilerin bu durumda borçlarını dahi ödemesinin zor olduğunu vurgu yaptı.

“FASULYE KAYNAMAZ ÇOCUKLAR AÇLIKTAN OYNAMAZ OLDU”

Niğde'nin fasulye üretiminde Türkiye'de ilk üç kent arasında yer aldığını belirten Gürer, geçtiğimiz sene iklim değişikliğinin etkisiyle Niğde'de ürün kaybı yaşandığını, ancak bu sene rekoltede artış beklendiğini ifade etti.

Merkez köylerde bu yıl 123 bin 650 dekar alanda yaklaşık 42 bin ton ürün alınacağının tahmin edildiğini aktaran Gürer, geçen sene dekar başına 225 kilogram civarında fasulye hasadı yapılırken, bu sene dekar başına 300 ile 350 kg arasında hasılat alınmasının beklendiğini belirtti.

CHP’li Gürer, ürün artışı olmasına rağmen tarlada hasat yapan kuru fasulye üreticilerinin, bu yıl geçen yılki fiyata dahi fasulye satamadıklarını ve zarar ettiklerini açıkladı. Kuru fasulyenin tarla, market ve ithal fiyatları arasında büyük bir farkı olduğuna işaret eden Gürer, tarlada fasulyenin fiyatı geçen yılın altına düşerken market raflarında fiyatın iki-üç kat arttığını vurguladı. Gürer, türküde de söylendiği gibi, "Aman bu fasulye kaynamaz oldu, çocuklar açlıktan oynamaz oldu" durumunun yaşandığını ifade etti.