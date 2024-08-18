Tarlalara giren domuzlara dron ile müdahale ediyorlar

Kaynak: DHA
Tarlalara giren domuzlara dron ile müdahale ediyorlar

Kayseri’de çiftçiler tarlalarına giren ve ürünlere zarar veren domuzlara karşı dron kullanıyor. Çiftçiler domuzları kaçırmak için dron sesi kullanıyor.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çiftçiler tarlalarına girerek ürünlere zarar veren domuzlara dron ile müdahale ediyor. Bölgede patlıcan, mısır, ayçiçeği ve kabak eken çiftçiler yaban domuzlarını dron sesi ile kaçırmaya çalışıyor.

Gelişen teknolojiye ayak uydurduklarını söyleyen çiftçi Duran Burhan, "Artık teknoloji gelişti. Biz de domuzların yerini dron ile tespit ediyoruz. Dron ile çekim yapıyoruz. Biz de kamerasından izliyoruz. Zaten yatakları belli oluyor. 3-5 yerde tespit ettik. Gündüzleri bulamadık. Tehlikeli olduğu için domuzların yanına yaklaşamıyoruz. Sadece dron ile tespit ediyoruz, sesinden kaçıyorlar. Bizim için daha sağlıklı oluyor. Hem de can güvenliğimizi tehlikeye atmıyoruz. Kabak ve mısır tarlalarına daha fazla zarar veriyorlar. Dron sesinden kaçıyorlar. Her zaman avlama imkanımız olmuyor. Karşına ne zaman çıkacağını da bilemiyorsun. Bu şekilde ürünlere çok zarar veriyor" diye konuştu.

95779.jpg

95779-1.jpg

95779-2.jpg

95779-3.jpg

95779-4.jpg

95779-5.jpg

Öne Çıkanlar
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Son Haberler
Ali Koç'a saldıran şahıs serbest bırakıldı Spor
Ali Koç'a saldıran şahıs serbest bırakıldı
Evinin bahçesine giren tilkiyi kovalayan kedi güldürdü Yaşam
Evinin bahçesine giren tilkiyi kovalayan kedi güldürdü
Basur olduğunu zanneden gencin bağırsağından çıkan şoke etti. Havlu büyüklüğünde... Gündem
Basur olduğunu zanneden gencin bağırsağından çıkan şoke etti. Havlu büyüklüğünde...
Hamas'tan İsrail açıklaması Dünya
Hamas'tan İsrail açıklaması
Gazzeli dördüz bebekler anneleriyle birlikte öldü Dünya
Gazzeli dördüz bebekler anneleriyle birlikte öldü
Besihanede yangın: 5 büyük hayvan telef oldu Gündem
Besihanede yangın: 5 büyük hayvan telef oldu
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz isim Spor
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz isim