Tarlalara giren domuzlara dron ile müdahale ediyorlar

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çiftçiler tarlalarına girerek ürünlere zarar veren domuzlara dron ile müdahale ediyor. Bölgede patlıcan, mısır, ayçiçeği ve kabak eken çiftçiler yaban domuzlarını dron sesi ile kaçırmaya çalışıyor.

Gelişen teknolojiye ayak uydurduklarını söyleyen çiftçi Duran Burhan, "Artık teknoloji gelişti. Biz de domuzların yerini dron ile tespit ediyoruz. Dron ile çekim yapıyoruz. Biz de kamerasından izliyoruz. Zaten yatakları belli oluyor. 3-5 yerde tespit ettik. Gündüzleri bulamadık. Tehlikeli olduğu için domuzların yanına yaklaşamıyoruz. Sadece dron ile tespit ediyoruz, sesinden kaçıyorlar. Bizim için daha sağlıklı oluyor. Hem de can güvenliğimizi tehlikeye atmıyoruz. Kabak ve mısır tarlalarına daha fazla zarar veriyorlar. Dron sesinden kaçıyorlar. Her zaman avlama imkanımız olmuyor. Karşına ne zaman çıkacağını da bilemiyorsun. Bu şekilde ürünlere çok zarar veriyor" diye konuştu.