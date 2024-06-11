Tarlasını suladığı esnada elektrik akımına kapılarak öldü

Kaynak: DHA
Tarlasını suladığı esnada elektrik akımına kapılarak öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde 24 yaşındaki Yasin Usta, elektrikli motorla tarlasını suladığı esnada yap elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Bafra ilçesi Osmanbeyli Mahallesi'nde akşam saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 24 yaşındaki Yasin Usta elektrikli motorla tarla sulaması yaparken, su dinamosunu kontrol ettiği esnada elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Usta, daha sonra ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Usta, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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