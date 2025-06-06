Tarlaya düşen uçak bu şekilde kaldırıldı

Olay, 3 Haziran günü Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi civarlarında meydana gelmişti. Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki havaalanından sabah saatlerinde havalanan eğitim uçağının pilotu Dilara Koç (22), Dodurga beldesi civarlarına geldiğinde teknik bir arızadan dolayı boş bir araziye iniş yapmak istedi. Bu esnada kaza kırıma uğrayan uçak ters döndü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadın pilotu ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Eğitim uçağı yapılan incelemelerin ardından vinç yardımı ile tıra yüklenerek, Ankara'ya götürüldü.