Tarlaya düşen uçak bu şekilde kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bilecik’te teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yapan eğitim uçağı kaza kırıma uğradı. Tarlada ters dönen uçak vinçle kaldırılarak TIR'a yüklendi. Ankara'ya götürüldü.

Olay, 3 Haziran günü Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi civarlarında meydana gelmişti. Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki havaalanından sabah saatlerinde havalanan eğitim uçağının pilotu Dilara Koç (22), Dodurga beldesi civarlarına geldiğinde teknik bir arızadan dolayı boş bir araziye iniş yapmak istedi. Bu esnada kaza kırıma uğrayan uçak ters döndü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadın pilotu ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Eğitim uçağı yapılan incelemelerin ardından vinç yardımı ile tıra yüklenerek, Ankara'ya götürüldü.

Tarlaya düşen uçak bu şekilde kaldırıldı

Tarlaya düşen uçak bu şekilde kaldırıldı

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