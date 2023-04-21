Tarlaya giren hayvan kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde tarlaya giren hayvanlar yüzünden akrabalar arasında çıkan kavga sırasında kendisine doğrultulan tabancayı alan şahıs, öldürdüğü cezaevi gardiyanının kardeşini de ağır yaraladı.

Tarlaya giren hayvan kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi yakınlarında bulunan buğday ekili tarım arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ekili tarım arazisine giren hayvanlar yüzünden akrabalar arasında taşlı-sopalı kavga yaşandı.

Aradan geçen birkaç saat sürenin ardından yeniden tarım arazisine gelen husumetli akrabalar arasında çıkan tartışma, bu kez silahlı kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle cezaevinde gardiyanlık yapan Sefa K., beylik tabancasını S.K.'ya doğrulttu. Yaşanan arbede sırasında tabancayı alan S.K.'da (20) husumetlisi olan gardiyan Sefa K. (35) ile S.E.K.'ya (23) ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinden vurulan Sefa K., kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İki bacağından da ağır yaralanan S.E.K. ise Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile olayın şüphelisi S.K., Karakeçili İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Cinayetin işlendiği tabanca ise polis ekiplerince olay yerinde bulundu.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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