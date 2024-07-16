Tarlaya giren jandarma şok oldu

Kaynak: İHA
Tarlaya giren jandarma şok oldu

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, mısır tarlasında 100 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler, mısır tarlasından jandarma ekipleri tarafından tek tek söküldü.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, Dombaylı Mahallesi’ndeki mısır tarlasında yasa dışı yollarla kenevir ekildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, dron ile yaptıkları kontrolde H.Y.’ye (60) ait mısır tarlasında kenevir ekili olduğunu tespit etti. Mısır tarlasında yapılan aramada 60-300 santimetre boyunda kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler, mısır tarlasından jandarma ekipleri tarafından tek tek sökülürken, H.Y. gözaltına alındı.

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