TARSİM’in yeni Genel Müdürü Bekir Engürülü oldu

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla ataması gerçekleşen Bekir Engürülü, 14 Haziran 2005 tarih ve 5363 sayılı Tarım Sı̇gortaları Kanunu'nun yazımı aşamasından bugüne kadar ki 18 yıllık süreçte tarım sigortaları alanında pek çok çalışmada yer aldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde doğan, 1985 yılında Söke Ziraat Teknik Lisesi’nden, 1991 yılında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü’nden mezun olan Engürülü'nün Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 38 yıllık memuriyet süresi oldu.

Bu süreçte sırasıyla teknik personel, ziraat mühendisi, ilçe müdürü, şube müdürü ve daire başkanı görevlerinde bulunan Engürülü, 2011-2020 yılları arasında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı görevinde bulundu.

Engürülü'nün, tarımda risk yönetimi, küresel iklim değişikliği, tarım makineleri ve hizmet içi eğitim konularında deneyimi bulunurken, hizmet içi eğitiminde kullanılan, yayınlanmış 22 adet kitabın ortak yazarı olduğu bildirildi.

Tarımda risk yönetimi, tarım sigortaları ve iklim değişikliği konularında ulusal ve uluslararası konferans ve sempozyumlara konuk konuşmacı olarak katılıp, ulusal ve uluslararası çeşitli platformlarda bildirimlerde bulunan ve sunumlar yapan Engürülü, Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu'nda “Tarım Sigortaları” dersi veriyor.

Engürülü, Ocak 2020’de başladığı Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığı görevinden bugün itibarıyla emekli olurken, Şubat 2020'den itibaren TARSİM Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütüyor.