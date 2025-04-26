Tarsus Belediyesi aşırı yağış sonrası sahaya indi

Tarsus Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan yoğun yağışın ardından sahaya indi. Şehrin merkezinde ve kırsal mahallelerde zarar gören yollar, bakım ve onarım çalışmalarıyla eski haline getirildi.

Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede etkili olan yağış nedeniyle bozulan yolları onardı. Ekipler, olumsuzlukların yaşandığı bölgelere anında ulaşarak yerinde müdahalelerde bulundu.

Belediye Başkanı Ali Boltaç, çalışmalara ilişkin olarak, “Yağışların etkisiyle oluşan ağaç devrilmeleri, yol deformasyonları gibi durumlara ekiplerimiz ivedilikle müdahale etti. Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın güvenliği ve huzurudur. Tüm koşullarda Tarsus halkının yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.