Tarsus Beyaz Kum Plajı, 30 yıl sonra yeniden açılıyor

ANKA'da yer alan haberde, kaderine terk edilen Tarsus Beyaz Kum Plajı’nın yeniden vatandaşın hizmetine açılması için çalışmalarını sürdüren Tarsus Belediyesi’nin, bağlantı yollarını tamamlamasının ardından Tarsuslular, geçen hafta olduğu gibi bu hafta sonu da sahili doldurdu.



Yıllardır özlemini çektikleri ve sivil araçlarla dahi çok zor ulaştıkları Tarsus sahiline artık kolaylıkla ulaşabilen Tarsuslular, manzaranın ve güzel havanın tadını çıkardı.





Altyapı ve ulaşım konuları başta olmak üzere bölgede ihtiyaç duyulan çalışmaların tamamlanması ile plaj, yaz sezonunda Tarsuslular'ın hizmetine sunulacak.