Canan Karatay üstüne basa basa uyardı. Kullanmayıp çöpe atmak gerekiyormuş

Ev temizliği konusunda sıkça başvurulan çamaşır suyu ve oda spreyleri hakkında önemli uyarılarda bulunan Canan Karatay, özellikle annelerin bu ürünlere olan tutumuna dikkat çekiyor. Temizlikte sıkça kullanılan çamaşır suyu ve oda spreylerinin aslında ciddi riskler taşıdığını vurgulayan Karatay, bu konuda bilinçli olunması gerektiğini belirtiyor.



BEYNİ BOZUYOR

Akşam'daki habere göre; Temizlik ürünlerinin beyni bozduğunu söyleyen Canan Karatay, beyne zarar veren hataları şöyle sıraladı:

"Eğer evde titiz anneler deterjan, dezenfektan ve çamaşır suyu kullanıyorlarsa bitti. Beyni bozuyor. Temizlikte sirke ya da doğal temizlik ürünleri kullanın. Ben çamaşırlarımı sodyum karbonatla yıkıyorum. Bulaşık makinem yok benim. Bulaşıklarımı elimde yıkıyorum, zeytinyağlı sabunla. Allah 10 parmak vermiş."

TEMİZLİKTE YAPILAN HATALAR

1. Yeterli Zaman Ayırmamak: Temizlik işleri için yeterli zaman ayırmamak, işlerin yarım bırakılmasına veya yetersiz bir temizlik sonucuna yol açabilir. Temizlik yaparken planlı ve düzenli olmak, her iş için yeterli zamanı ayırmak önemlidir.

2. Yanlış Temizlik Ürünleri Kullanmak: Her yüzey için uygun temizlik ürünlerini kullanmamak, yüzeylere zarar verebilir veya temizlik sonucunu etkileyebilir. Doğru temizlik ürünlerini seçmek ve kullanmak, temizlik işlerinin daha etkili olmasını sağlar.

3. Eksik veya Hatalı Temizlik Ekipmanları Kullanmak: Eksik veya hatalı temizlik ekipmanları kullanmak, temizlik işlerinin zorlaşmasına veya yetersiz kalmasına neden olabilir. Doğru ekipmanları kullanmak ve düzenli olarak bakımını yapmak, temizlik işlerini kolaylaştırır.

4. Yüzeyleri Doğru Temizlememek: Her yüzeyin farklı bir temizlik yöntemi gerektirdiği unutulmamalıdır. Yanlış temizlik yöntemleri kullanmak, yüzeylere zarar verebilir veya temizlik sonucunu etkileyebilir. Yüzeylere uygun temizlik yöntemlerini öğrenmek ve uygulamak önemlidir.

5. Düzenli Olmamak: Temizlik işlerini düzenli olarak yapmamak, birikmiş kir ve lekelerin temizlenmesini zorlaştırabilir. Düzenli olarak temizlik yapmak, temizlik işlerini daha kolay ve etkili hale getirir.