Tarsus fabrikasındaki yangın söndürüldü

Kaynak: İHA
Tarsus fabrikasındaki yangın söndürüldü
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir fabrikanın inşaat halindeki binada gece saatlerinde yangn çıkmıştı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Mersin Tarsus'taki Nacarlı Mahallesi civarında bulunan Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 3. bölgede faaliyet yürüten bir teknolojik ürün fabrikasında yangın çıktı.

Gece saatlerinde inşaat halindeki tesisin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. OSB'deki söndürme ekiplerinin yetersiz kalması üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri intikal etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Tesiste büyük çapta maddi zarar oluştu.

Kaynak yapıldığı sırada çıktığı ileri sürülen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler inceleme başlattı.

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