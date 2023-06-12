Tarsus'ta 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 9 araç birbirine girdi.

Tarsus'ta 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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