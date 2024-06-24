Tarsus'ta köy yolları yenileniyor

Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını kolaylıkla sağlayabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İlgili ekipler, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın talimatıyla, Kurban Bayram boyunca Tarsusluların daha güvenli ve kullanışlı yollara kavuşması için malzemeli ve malzemesiz yol bakım çalışmaları ile şarampol temizliği yapıldı.

Söz konusu çalışmalar, Belen, Kaklıktaşı, Sucular, Yeşiltepe, Taşçılı, Taşkuyu, Sayköy, Aliağa ve Köselerli mahallelerinde gerçekleşti.

Yetkililer, çalışmaların tüm mahallelerde de yapılacağını dile getirdi.