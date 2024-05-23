Tarsus'ta Tır yangını: 7 otomobil kül oldu

Ömer Güleç'in yönetimindeki 06 LJ 923 plakalı tır, Pozantı Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Tırda bulunan 7 adet sıfır otomobil, yangınla birlikte kül oldu.

Yangını fark eden sürücü, hızla tırı güvenlik şeridine çekerek durumu Adana ve Mersin itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ancak yangın sonucunda tır ve üzerindeki 7 sıfır araç kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında son anda kurtarılan bir otomobil ise hasar görmekten kıl payı kurtuldu.