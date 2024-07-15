Tarsus'ta trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesi D-400 karayolu, Yeşil Mahalle kavşağı yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İ.B. idaresindeki 50 KF 868 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen sürücü Mehmet Halit Akpolat (58) hakimiyetindeki 48 AKS 911 plakalı ticari tipi araç çarpıştı.

Kaza sonucunda sürücü Mehmet Halit Akpolat araç içerisinde sıkışıp yaralanırken, yapılan ihbarla olay yerine gelen itfaiye arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Yaralı, aynı araçta yolcu olarak bulunan bir kişiyle beraber hastaneye sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen 58 yaşındaki Mehmet Halit Akpolat, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.