Tarsus'ta trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Tarsus'ta trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir tır ve ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişide yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesi D-400 karayolu, Yeşil Mahalle kavşağı yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İ.B. idaresindeki 50 KF 868 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen sürücü Mehmet Halit Akpolat (58) hakimiyetindeki 48 AKS 911 plakalı ticari tipi araç çarpıştı.

Kaza sonucunda sürücü Mehmet Halit Akpolat araç içerisinde sıkışıp yaralanırken, yapılan ihbarla olay yerine gelen itfaiye arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Yaralı, aynı araçta yolcu olarak bulunan bir kişiyle beraber hastaneye sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen 58 yaşındaki Mehmet Halit Akpolat, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

aw247275-01.jpg

Son Haberler
Ali Koç TFF için ilk adımı attı Spor
Ali Koç TFF için ilk adımı attı
Erdoğan'a sunulan rakamlar belli oldu. Sadece 1 milyon 600 bin emekli yararlanacak Ekonomi
Erdoğan'a sunulan rakamlar belli oldu. Sadece 1 milyon 600 bin emekli yararlanacak
Xherdan Shaqiri veda etti Spor
Xherdan Shaqiri veda etti
Estonya Başbakanı görevinden istifa etti Dünya
Estonya Başbakanı görevinden istifa etti
Fenerbahçe yeni transferlerini resmen açıkladı Spor
Fenerbahçe yeni transferlerini resmen açıkladı
İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar. Kuru yük gemisi sürüklenmeye başladı Gündem
İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar. Kuru yük gemisi sürüklenmeye başladı
Trump suikasttan üç milyar dolar kazandı Dünya
Trump suikasttan üç milyar dolar kazandı