Tarsus'ta yerli tohum buğday hasadı yapıldı

Tarsus'un topraklarında yeşeren yerli tohum buğdayın hasadı gerçekleştirildi ve bu bereketin getirisi dar gelirli ailelere destek olacak.

Tarsus Belediyesi, Kasım ayında Kemalpaşa Mahallesi'nde 35 dönümlük alanda ekilen buğdayları hasat etti. Toplanan buğdaylar un haline getirilip ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu uygulama sayesinde sadece yerli tarım teşvik edilmiyor, aynı zamanda ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelere de büyük bir yardım eli uzatılmış olacak.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, tarıma verdikleri önemi vurgulayarak, "Toprağımızın bereketiyle yetiştirdiğimiz buğdayları hasat etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz, yerli üretimi desteklemek ve dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmaktır" şeklinde konuştu.