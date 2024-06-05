Tarsus'ta yerli tohum buğday hasadı yapıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tarsus'ta yerli tohum buğday hasadı yapıldı

Tarsus'un bereketli topraklarında yerli tohumlarla ekilen buğdaylar hasat zamanı geldi. Tarsus Belediyesi, bu yıl da buğday hasadını gerçekleştirerek yerel ekonomiye katkı sağlıyor. Toplanan buğdaylar, belediye tarafından işlenip un haline getirilerek, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla kullanılacak.

Tarsus'un topraklarında yeşeren yerli tohum buğdayın hasadı gerçekleştirildi ve bu bereketin getirisi dar gelirli ailelere destek olacak.

Tarsus Belediyesi, Kasım ayında Kemalpaşa Mahallesi'nde 35 dönümlük alanda ekilen buğdayları hasat etti. Toplanan buğdaylar un haline getirilip ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu uygulama sayesinde sadece yerli tarım teşvik edilmiyor, aynı zamanda ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelere de büyük bir yardım eli uzatılmış olacak.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, tarıma verdikleri önemi vurgulayarak, "Toprağımızın bereketiyle yetiştirdiğimiz buğdayları hasat etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz, yerli üretimi desteklemek ve dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmaktır" şeklinde konuştu.

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