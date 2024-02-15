Tartışan karı koca silahla birbirini yaraladı

Düzce’nin Aziziye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Arzu G. ile Emin G. arasında bir tartışma çıktı. Arzu G., evden ayrıldı ve apartmanın önünde park halinde duran otomobiline bindi fakat Emin G., eşinin gitmeye çalışmasına sinirlenip Arzu G.’ye silahla ateş etti.

Yaralandıktan sonra can havliyle silahı alan Arzu G.’de Emin G.’yi silahla yaraladı. Silah seslerinin duyulmasıyla çevredeki vatandaşlar, 112 Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Arzu ve Emin G.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı, daha sonra ise yaralılar ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin Arzu G.’ye yaklaşık 15 dakika kalp masajı yaptığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.