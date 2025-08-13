Tartışma kanlı bitti! Önce eşini sonra kendini vurdu

Ali Yazan/ Ordu/ Yeniçağ

Ordu’nun Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü karı koca arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, İ.M. isimli koca, tartışma sırasında eşine tabancayla ateş ederek ayağından yaraladı.

Olayın ardından silahı kendi üzerine çeviren İ.M., intihara teşebbüs ederek kendini vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İ.M., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan İ.M.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, eşinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı bildirildi.