Tartışma kanlı bitti: Pompalı tüfekle öldürüp kaçtı

Olay, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Çay Mahallesi Irmak Caddesi’nde meydana geldi. C.Ç. ile Ferhat Kılıç arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında C.Ç., pompalı tüfekle Ferhat Kılıç’ı vurdu. Çevredekilerin müdahale ettiği C.Ç., kendisini beleyen arkadaşıyla motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıç’ın cansız bedeni, otopsisi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye kayda alındı.