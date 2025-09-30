Tartışmalı penaltı pozisyonunun VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 7. haftanın VAR (video yardımcı hakem) kayıtlarını açıkladı.

Fatih Karagümrük'ün Trabzonspor'u konuk ettiği maçta, bordo mavililerin penaltı kazandığı pozisyonda hakem Mehmet Türkmen ve VAR hakemi Erkan Özdamar arasındaki diyalog kayıtlarda yer aldı.

Trabzonspor 2-1 öndeyken, 48. dakikada ceza sahası içinde Atakan Çankaya ve Paul Onuachu arasında yaşanan mücadelede hakem Mehmet Türkmen, bordo mavili ekip lehine penaltı kararı vermişti.

VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Mehmet Türkmen kararını değiştirmemişti. 45+8. dakikada penaltı kullanan Onuachu, skoru 3-1'e getirmişti.

Türkmen ve Özdamar arasında yaşanan konuşmalar şöyle:

VAR: Seni potansiyel penaltı iptali için incelemeye davet ediyorum. Sana penaltı sırasında hücum oyuncusunun elle oynamasını göstereceğim.

Mehmet Türkmen: Tamam geldim.

VAR: İlk ele değdiği an. Bir açım daha var.

Mehmet Türkmen: Formadan çektiğini görüyorum. Oyuncuyu uzun süre formadan çektiği için penaltı kararı verdim. El oynamadan dolayı penaltı iptali öneriyorsun galiba bana.

VAR: Evet.

Mehmet Türkmen: Diğer açıdan tekrar görebilir miyim pozisyonu? Elin doğal konumda olduğunu düşünüyorum. Burada elle oynama yok, penaltıyla başlayacağım.

VAR: Topu bu bir hücum elle oynama.