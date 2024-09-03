Tartışmanın sonunda kardeş katili oldu

Olay aksam saatlerinde Isparta'nın Yalvaç ilçesi Sücüllü köyünde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre 45 yaşındaki Doğan Öztaş kardeşi Ayhan Öztaş ile aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kardeşi Ayhan Öztaş'ı pompalı tüfekle vurdu. İki kardeşi ayırmaya gelen babaları Bayram Öztaş'da tüfekten çıkan saçmalarla hafif yaralandı.

Kavgaya şahit olanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde 3 farklı yerinden vurulan Ayhan Öztaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlerken hafif yaralanan baba iseYalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kardeşini vuran Doğan Öztaş ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.