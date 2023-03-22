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Tartıştığı adamı bacağından vurdu otomobilin etrafından kovaladı

Antalya’da bir kişi, tartıştığı şahsı bacağından silahla yaraladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, silahlı şahıs bacağından yaralanan kişiyi uzun süre bir otomobilin etrafından kovaladı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 16:51
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Tartıştığı adamı bacağından vurdu otomobilin etrafından kovaladı

Tartıştığı adamı bacağından vurdu otomobilin etrafından kovaladı
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İHA'nın haberine göre, sosyal medyada paylaşılan olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Ulus Mahallesi'nde yaşandı. 

Aralarında anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıkan iki kişi, sokak ortasında tartışmaya başladı. İsmi henüz öğrenilemeyen şahıslardan birisi araçtan inip karşı tarafın üzerine yürüdü. 

Bunun üzerine öfkelenen karşı taraf, belinden tabancayı çıkartıp otomobilden inen kişinin bacağına ateş etti. 

Ayağından yaralanan kişi, park halindeki otomobili kendine siper ederek saklanmaya çalıştı. Silahlı şahıs ise yaraladığı kişiyi uzun süre takip etti.

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, bacağından yaralanan şahıs otomobiline binip olay yerinden uzaklaştı.

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