Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kırşehir'de, Erkan Çelebi ve arkadaşı Cebrail Tekinarslan arasında gece kulübünün çıkışında başlayan tartışma sonucunda Çelebi bıçaklanarak öldürüldü.

Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Olay, Kaman ilçesinin Çiftlikli Mahallesi'nde meydana geldi.

İkili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma hızla büyüdü.

Tartışma sırasında Cebrail Tekinarslan, cebinden çıkardığı bıçakla Erkan Çelebi'nin kalbine bıçak darbesi vurdu. Olayın ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Erkan Çelebi'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Çelebi'nin cansız bedeni Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, şüpheli Cebrail Tekinarslan'ı gözaltına aldı. Otopsi işlemlerinin ardından Çelebi'nin cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Akpınar ilçesinde defnedildi.

Cinayet zanlısı Cebrail Tekinarslan, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.

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