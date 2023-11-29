Tartıştığı çalışana kurşun yağdırdı. Kargo şubesinde dehşet anları

Silahlı saldırı, Ortahisar ilçesi Toklu Mahallesi'ndeki Sürat Kargo şubesinde meydana geldi. Kız arkadaşı ile tartıştığı iddia edilen Y.A. (33), kargo şubesinin önünde içerisinde kargo paketlerinin bulunduğu çuvala tekme attı.

Olayı gören kargo çalışanları, yanına gittikleri şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı.

SİLAHINI ALIP GERİ GELDİ

Y.A., bir süre sonra kargo şubesinin bulunduğu binada yaşadığı daireye çıkıp tabancasını aldı.

Elindeki tabanca ile kargo şubesine giren Y.A., burada kargo personeli Resul Y. (32) ile tartışmayı sürdürdü. Kargolarını teslim etmek isteyen vatandaşların da bulunduğu şubede silah doğrultan Y.A., tartıştığı Resul Y.'yi dışarıya çıkarmak istedi. Bir süre daha kargo personeli ile tartışan Y.A.’nın dışarıya çıkarak ateş etmesinin ardından vatandaşlar kargo şubesinden ayrılmak istedi.

Daha sonra silahını ateşleyen Y.A., 7 el ateş etti. Kargo personeli kaçarak kurşunlardan kurtulurken, bir kez daha kargo şubesine giren Y.A. tekrar silah doğrulttuğu kargo çalışanının boğazını sıkmaya çalıştı. Kargo personeli A.G.’nin (28) de araya girmesi sonucu saldırgan tabancası ile kargo şirketinden ayrıldı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, dışarıya çıkan Y.A. bir süre daha kargo şubesine silah doğrultu. İhbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kargo şubesine gelen polis ekiplerince Y.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Silahlı saldırıda kullanılan tabanca ve 5 adet fişek ele geçirilirken, yapılan incelemelerde olay yerinde 4 adet boş kovan tespit edildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki ifadesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Silahlı saldırı olayı ile ilgili gözaltına alınan Y.A. isimli şahıs Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinin ardından sevk edildiği Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Silahla Tehdit "suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.