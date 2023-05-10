Tartıştığı emekli zabıtayı bıçakla öldürdü

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde Rahmi A. (57), tartıştığı emekli zabıta memuru İsa Yavuz’u (63) çıkan kavgada bıçaklayıp, öldürdü.

Tartıştığı emekli zabıtayı bıçakla öldürdü

DHA’nın haberine göre, Mihalgazi ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi’nde oturan emekli zabıta memuru İsa Yavuz ile Rahmi A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında başlayan kavgada Rahmi A., İsa Yavuz’u bıçakladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede İsa Yavuz’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri cinayet şüphelisi Rahmi A.’yı gözaltına aldı. Rahmi A. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Hayatını kaybeden İsa Yavuz’un cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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