Tartıştığı engelli vatandaşa tokat atan adama tepki yağdı

İstanbul Kağıthane'de bir kişi, tartıştığı engelli vatandaşa tokat attı. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken engelli vatandaşa tokat atan şahısa tepki yağdı

Tartıştığı engelli vatandaşa tokat atan adama tepki yağdı

İstanbul Kağıthane'de bir kişi, tartıştığı engelli vatandaşa tokat attı. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken engelli vatandaşa tokat atan şahısa tepki yağdı

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