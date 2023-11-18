Tartıştığı engelli vatandaşa tokat atan adama tepki yağdı

İstanbul Kağıthane'de bir kişi, tartıştığı engelli vatandaşa tokat attı. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken engelli vatandaşa tokat atan şahısa tepki yağdı
18 Kasım 2023 Cumartesi
İstanbul Kağıthane'de bir kişi, tartıştığı engelli vatandaşa tokat attı. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken engelli vatandaşa tokat atan şahısa tepki yağdı
İstanbul Kağıthane'de bir kişi, tartıştığı engelli vatandaşa tokat attı. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken engelli vatandaşa tokat atan şahısa tepki yağdı