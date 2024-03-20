Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA
Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
İzmir’de eşi İpek Tarhan'ı (64) bıçaklayarak öldüren Hamit Tarhan (58), sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Tarhan'ın ifadesinde, "Bana çok hakaret ederdi. Gözüm döndü, olay gerçekleşti" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

İzmir’in Umut Mahallesi Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokak'ta meydana gelen olayda, Hamit Tarhan ile eşi İpek Tarhan arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hamit Tarhan, mutfaktan aldığı bıçakla 2 çocuk annesi İpek Tarhan'ı bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra polis merkezine giden Tarhan, eşini bıçakladığını söyleyip teslim oldu. Adrese giden ekipler, İpek Tarhan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

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DEPREM NEDENİYLE MALATYA’DAN İZMİR’E YERLEŞMİŞLER

Tarhan ailesi bir süre önce Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenip Malatya'dan İzmir'e taşındıkları belirtildi. Çiftin kızlarının İstanbul'da üniversite öğrencisi olduğu belirtilirken, aynı evde yaşadıkları oğullarının ise olay esnasında evde olmadığı öğrenildi.

Hamit Tarhan'ın emniyetteki ifadesinde ise "Bana çok hakaret ederdi. Gözüm döndü, olay gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Hamit Tarhan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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