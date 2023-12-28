Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Çanakkale'nin Yenice ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen olayda, Birkan P. isimli genç ile ağabeyi Furkan P. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek yakında bulunan restoranta kadar devam etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağabeyi Furkan .P. kardeşi Birkan.P. 'yi gögsünden bıçakladı. Yaralanan Birkan P., ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Biga Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Olay sonrası ağabey Furkan P. ise gözaltına alındı.





