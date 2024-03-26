Tartıştığı kişiyi beyzbol sopasıyla darp ederek öldürdü

Muğla’nın Milas ilçesindeki bir alışveriş merkezinde akşam saatlerinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ümit Özlü ve M.K. arasında sözlü tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonucu M.K. elindeki beyzbol sopasıyla Ümit Özlü'ye saldırdı.

Darp edilen 49 yaşındaki Özlü ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Özlü’yü hastaneye kaldırıldı.

Özlü, burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın şüphelisi M.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.