Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: AA
Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürüldü

ABD’nin New York eyaletinde bir şahıs, sözlü tartışma yaşadığı bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

ABD'nin New Yok şehrinde 26 Mayıs sabahı 3'üncü Bulvar ile Doğu 97'nci sokağın kesişiminde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 29 yaşındaki Argeyeris Martinez, sözlü tartışma yaşadığı bir şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

4-001.jpg

İhbar üzerine olay yerine giden polis memurları, Martinez'in, 30 yaşındaki Oscar Gonzalez ile sözlü bir tartışmanın ardından göğsünden bıçaklandığını öğrendi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Martinez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5.jpg

Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kurbanın ve şüphelinin göçmen olduğu, bıçaklama olayının ise bir göçmen barınağının önünde gerçekleştiği ortaya çıktı.

Son Haberler
Kontrolden çıkan otomobil devrildi Yerel Haberler
Kontrolden çıkan otomobil devrildi
Kurban pazarında hareketlilik başladı Gündem
Kurban pazarında hareketlilik başladı
Kurbanlık denetimleri başladı Yerel Haberler
Kurbanlık denetimleri başladı
İstanbul’da binaları yıkan patlama! Uykuda yakalandılar Gündem
İstanbul’da binaları yıkan patlama! Uykuda yakalandılar
Astrolog Meral Güven tahmini tutmayınca rezilleşti! Canlı yayında iğrenç küfürler sıraladı Spor
Astrolog Meral Güven tahmini tutmayınca rezilleşti! Canlı yayında iğrenç küfürler sıraladı
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play off turundaki rakipleri belli oldu Spor
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play off turundaki rakipleri belli oldu