Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürüldü

ABD'nin New Yok şehrinde 26 Mayıs sabahı 3'üncü Bulvar ile Doğu 97'nci sokağın kesişiminde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 29 yaşındaki Argeyeris Martinez, sözlü tartışma yaşadığı bir şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İhbar üzerine olay yerine giden polis memurları, Martinez'in, 30 yaşındaki Oscar Gonzalez ile sözlü bir tartışmanın ardından göğsünden bıçaklandığını öğrendi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Martinez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kurbanın ve şüphelinin göçmen olduğu, bıçaklama olayının ise bir göçmen barınağının önünde gerçekleştiği ortaya çıktı.