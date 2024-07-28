Tartıştığı kişiyi yaraladı. Yakalanmamak için polise ateş açtı

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir parkta meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Kemal A., kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs ile yaşadığı tartışmanın ardından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda bacağından iki kurşunla vurulan genç, hızla Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir arama başlattı. Saldırganın, polisin yakalama çabalarına karşılık ateş açarak kaçmayı sürdürdüğü ve son olarak 15 Temmuz İlkokulu bahçesine girdiği gözlemlendi. Okul bahçesinde yapılan aramalarda bir tabanca bulunurken, saldırganın izine rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek saldırganın kimliğini belirlemeye ve yakalamaya çalışıyor.