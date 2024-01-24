Tartıştığı kuzenini silahla öldürdü

Antalya’nın Kepez ilçesinde inşaat işleri yapan 42 yaşındaki 3 çocuk babası Yusuf Altun, birlikte çalıştığı kuzeni Tahsin A. (43) ile alacak verecek meselesini konuşmak için bir araya geldi.

İki kuzen arasında aldıkları paraların Yusuf Altun’da toplanması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Tahsin A, tabancayla Yusuf Altun’un göğsüne ateş etti.

İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silah sesinin geldiği araziye gelen ekipler, kanlar içindeki Yusuf Altun’u gördü.

Altun, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Yusuf Altun’da ise elindeki tabancayla birlikte karakola giderek teslim oldu.