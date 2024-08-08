Tartıştığı kuzenlerini vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tartıştığı kuzenlerini vurdu

Konya'da bir kişi aralarında husumet bulunan 2 kuzenini tabanca ile vurarak yaraladı.

Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Kordonboyu Sokak üzerinde Orhan K. önceden aralarında kız alıp verme meselesinden husumet bulunan kuzenleri Esengül K. (75) ve Narin K (62) ile karşılaşarak tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan K. yanındaki tabancasıyla Esengül K. ve Narin K.'yi bacağından vurarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli Orhan K. ise polis ekiplerin çalışmaları neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Şüpheli Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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