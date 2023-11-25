Tartıştığı oğlunu tabanca ile bacağından yaraladı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde S.H.G.’yi (28), tartıştığı babası S.G. (54) tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

KAYNAK: DHA
Tartıştığı oğlunu tabanca ile bacağından yaraladı

Olay, akşam saatlerinde 8 Kasım Mahallesi Tekcan Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, S.G., bir süre önce eşinden boşanmasının ardından oğlu S.H.G. ile aralarında tartışma yaşandı.

S.H.G., yönetimindeki 39 LV 063 plakalı otomobille babası S.G.’nin gittiği berberin önüne geldi.

Elinde tornavida ile araçtan inip berbere doğru giden S.G.H.’ye babası S.G. üzerinde bulunan tabanca ile ateş açtı.

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Kurşunlardan biri S.H.G.’nin sol bacağına, diğeri ise çevredeki iş yerinin camına isabet etti.

​İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.H.G., Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis, baba S.G.’yi gözaltına alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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