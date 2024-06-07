Tartıştığı oğlunu vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tartıştığı oğlunu vurdu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tartıştığı oğlunu silahla vurdu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi'nde yaşandı.

aw222522-02.jpgİddiaya göre, Kevser Sokak'ta bulunan adreste N.K. ile oğlu A.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda öfkeli baba silahla oğluna ateş açarken, kaçmaya çalışan genç kolundan vuruldu.

aw222522-03.jpgYapılan ihbar sonrası olay yerine polis ile sağlık ekipleri yönlendirilirken, yaralı A.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

aw222522-04.jpgOlayın zanlısı N.K., suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

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