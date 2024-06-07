Tartıştığı oğlunu vurdu

Olay, saat 16.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, Kevser Sokak'ta bulunan adreste N.K. ile oğlu A.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda öfkeli baba silahla oğluna ateş açarken, kaçmaya çalışan genç kolundan vuruldu.

Yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ile sağlık ekipleri yönlendirilirken, yaralı A.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın zanlısı N.K., suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.