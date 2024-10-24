Tarzan dizisinin yıldızıydı! Ünlü Amerikalı aktör Ron Ely hayatını kaybetti

BBC’nin haberine göre, Tarzan dizisiyle hafızalarda yer edinen ABD’li aktör Ely’nin ölümünü kızı Kirsten Casale Ely, kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

KIZI ÖLÜMÜNÜ DUYURDU

Ely’in kızı Kirsten Casale Ely sosyal medya hesabından, “Babam insanların kahraman olarak adlandırdığı biriydi. O bir aktör, yazar, koç, akıl hocası, aile babası ve liderdi” ifadelerini kullandı.

RON ELY KİMDİR?

1938’de ABD’nin Texas eyaletinde dünyaya gelen ABD’li aktör Rony Ely, 1966-1968 yıllarında yayınlanan Tarzan dizisindeki başrol performansıyla yıldızını parlattı.

Amerikalı aktör Tarzan dizisinin ardından ‘Doc Savage: The Man of Bronze’ filminde rol oynadı.

Çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yapan Amerikalı aktör, oyunculuğun dışında iki roman yazdı.

OĞLU ANNESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tarzan dizisiyle hafızalara kazınan 81 yaşındaki Ron Ely’nin oğlu Cameron Ely, annesi Valerie Lundeen'in bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından eve gelen polis, 30 yaşındaki Cameron Ely'yi vurarak öldürdü.

Ron Ely'ın eşi Valerie Lundeen'ın , oğlu tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay sırasında evde bulunduğu belirtilen 81 yaşındaki Ron Ely ise olaydan yara almadan kurtuldu.