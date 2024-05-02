Taş Kağıt Makas'ta kartlar yeniden dağıtıldı. Sır perdesi aralanıyor

Fecir'in (Burak Yörük) muhteşem doğum günü partisine Umut'un (Ekin Koç) da katılmasıyla şaşkınlığa uğradı.

Umut ve Fecir arasındaki gerginlik devam ederken, Umut'un sürprizi partiye damga vurdu.

DJ kabinine geçen Umut, Büşra'nın ölmeden önce söylediği duygusal şarkıyı çaldı.

Fecir, Erdem'in Rüya hakkında söylediği sözleri duyunca öfkeyle tepki gösterdi ve herkesin önünde saldırdı.

Ertesi gün Erdem'in cesedi bulundu ve şüpheler Fecir'e yöneldi.

Savcı Süreyya (Hande Ataizi), olayı yardımcısı Alev'e (Serra Arıtürk) devretti ve Alev, Fecir ve Azad'ı gözaltına aldırdı.

FECİR'İN ZOR KARARI

Harun (Ozan Güven), olayı hatırlamayan Fecir'e, sadece Umut'un onu kurtarabileceğini söyledi.

Fecir, Umut'tan yardım istedi, ancak Umut tüm teklifleri reddetti.

Rıza (Bülent Seyran) fenalaştı ve Umut, düşmanı Fecir'in avukatlığını yapmayı kabul etti ve karşılığında bir anlaşma teklif etti.

SIR PERDESİ ARALANIYOR

Harun, babasının ölümüyle bağlantılı eski bir olayı yeniden araştırmaya başladı.

Umut ile geçmişleri hakkında konuşmak istedi.

RÜYA KATİL Mİ?

Mahkemede, Erdem'in intihar ettiği iddia edildi, ancak Alev bunun bir cinayet olduğunu savundu.

Umut, tanık olarak Sude'yi çağırdı ve onun ifadesiyle Fecir'in suçsuzluğu kanıtlandı.

Ancak Alev, Rüya'nın olay gecesi geri döndüğünü kanıtladı ve Rüya'nın tanık olarak dinlenmesini istedi.

TAŞ KAĞIT MAKAS'TA KARTLAR YENİDEN DAĞITILDI

"Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu", her çarşamba Kanal D'de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin'in yaptığı, senaryosunu Uğraş Güneş'in yazdığı dizi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

TAŞ KAĞIT MAKAS'IN KONUSU NE?

Bu hikâye, gücün haklılık belirlediği bir dünyada geçer ve bir gecekondu mahallesinde yaşayan saf bir gencin, sistemin güçlü sahiplerine karşı yürüttüğü adalet mücadelesini ele alır.

Olağanüstü bir bellek kapasitesine sahip Umut isimli karakter, yaşadığı her anı, en ince detayına kadar aklında tutar.