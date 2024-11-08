Taş yığınlarının altından uzun namlulu silahlar çıktı

Kaynak: DHA
Taş yığınlarının altından uzun namlulu silahlar çıktı

Şanlıurfa jandarması silah kaçakçılarına yönelik iki ilçede düzenlediği operasyonda el bombası, uzun namlulu silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, el bombaları, uzun namlulu silahlar ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Haliliye ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 6 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 el bombası, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, G-3 piyade tüfeği, 3 tabanca, 3 av tüfeği ile 15 şarjör ve 614 mermi ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyona dair paylaşılan görüntülerde silahların bir evin bahçesindeki taş yığınlarıyla samanların altına gizlendiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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